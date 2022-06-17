Таксиста заподозрили в краже ценных запчастей из арендованных авто в Нур-Султане

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В столице злоумышленник вырезал катализаторы из арендованных автомобилей. Подозреваемым стал мужчина, зарабатывающий частным извозом, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

Сотрудники криминальной полиции отдела района Сарыарка задержали 39-летнего жителя города, которого подозревают в кражах катализаторов.

По версии следствия, водитель такси похищал дорогостоящие запчасти из автомашин Chevrolet Cobalt, которые принадлежат частной компании.

"За два дня мужчина похитил три автомобильных катализатора стоимостью 830 тысяч тенге каждый. Краденые катализаторы он сдавал в пункт приема металла по низким ценам.

Установлено, что водитель отвозил автомобили на СТО, где автомеханики за оплату срезали катализаторы", – заявили представители столичного ДП.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания. Полицейскими проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

"Департамент полиции города Нур-Султана призывает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам", – подчеркнули в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974588-taksista-zapodozrili-v-krazhe-tsennyh-zapchastey-iz-arendovannyh-avto-v-nur-sultane/