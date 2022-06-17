Используют логотипы известных компаний: казахстанцев предупредили об интернет-мошенниках

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Агентство по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале предупредило казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от "лжефинансовых компаний".

По информации АФМ, мошенники предлагают гражданам инвестировать денежные средства в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании "КазМунайГаз", "Тенгизшевройл", проект государственной цифровой платформы "Платформа Байтерек Инвест" и некоторые банки. При этом гражданам обещают высокий пассивных доход.

Специалисты агентства подчеркивают, что злоумышленники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников.

"Вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды", - заявили в ведомстве.

Напомним, накануне Национальный Банк Казахстана предупредил казахстанцев об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974567-ispolzuyut-logotipy-izvestnyh-kompaniy-kazahstantsev-predupredili-ob-internet-moshennikah/