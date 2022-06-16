О новых уловках мошенников предупредили в Нацбанке

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Национальный Банк Казахстана предупредил казахстанцев об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями, сообщается на официальном сайте НБК.

Как подчеркнули в главном банке страны, злоумышленники создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, описывающие программы привлечения средств физических лиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, НБК или другими государственными органами.

Подобная реклама является фейковой, предупредили в Нацбанке.

"Выявленные мошеннические ресурсы и приложения предлагают быструю прибыль на "государственных запасах", "Национальных ресурсах" Казахстана или прогнозировании динамики финансового рынка, однако данные возможности доступны только платным участникам подобных программ. Оставляя заявку на подобном сайте, пользователи идут на риск потери денег: мошенники получают личные данные и, связавшись по телефону, убеждают перевести деньги по нужным реквизитам", – говорится в сообщении НБК.

Казахстанцев предупредили, что процедура возврата денег по авторизованному денежному переводу может быть продолжительной, сложной, а в некоторых случаях – невозможной. При этом, пользователей могут принуждать вкладывать дополнительные деньги, чтобы вернуть вложенные ранее суммы, отметили специалисты.

В НБК назвали признаки, по которым можно выявить мошенников:

сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;

отсутствует какая-либо контактная информация;

используются фотографии и вымышленные высказывания официальных государственных лиц, руководителей государственных органов, национальных компаний; поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;

логотипы и наименования государственных органов, банков второго уровня или национальных компаний могут быть реальными. Однако в действительности данные юридические лица, в том числе Национальный Банк, не имеют отношения к подобным мошенническим платформам.

В НБК напомнили, что Национальный Банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на "государственных запасах" или "Национальных ресурсах".

Также отмечается, что перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974449-o-novyh-ulovkah-moshennikov-predupredili-v-natsbanke/