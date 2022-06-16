Мужчину убили ударом кулака в драке в Алматинской области

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13 июня в больницу Кунаева с тяжелыми травмами госпитализировали 52-летнего мужчину, который вскоре скончался. Стражи порядка задержали подозреваемого. Об этом сообщает департамент полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram.

Правоохранители при выяснении обстоятельств установили, что мужчину убили в пьяной драке ударом кулака.

Подозреваемого задержали. 32-летний житель Кунаева сознался, что накануне распивал алкоголь с потерпевшим, а потом выяснял с ним отношения.

"В своих показаниях задержанный пояснил, что подозревал потерпевшего в краже двух сотовых телефонов. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в пьяную драку и убийство", - пояснили в ДП Алматинской области.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Расследование проводится по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974320-muzhchinu-ubili-udarom-kulaka-v-drake-v-almatinskoy-oblasti/