Мужчину осудили за незаконное хранение и реализацию топлива в Карагандинской области

Резервуары для хранения и перевозки топлива. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Житель Карагандинской области переоборудовал свой автомобиль для незаконной транспортировки и реализации дизтоплива. Его приговорили к общественным работам за совершенное правонарушение, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финмониторингу.

"Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками Департамента АФМ по Карагандинской области", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома.

Кроме того, в прошлом году он переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров каждая для транспортировки и реализации дизтоплива без документов.

"Он нарушил требования Закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения", – добавили в пресс-службе АФМ.

Суд признал жителя Карагандинской области виновным в совершении уголовного проступка. Ему было назначено наказания в виде привлечения к общественным работам.

"Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства", – подчеркнули представители Агентства по финмониторингу.

Напомним, вчера представители КНБ обратились к казахстанцам из-за участившихся случаев вывоза бензина и ГСМ в Кыргызстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974179-muzhchinu-osudili-za-nezakonnoe-hranenie-i-realizatsiyu-topliva-v-karagandinskoy-oblasti/