Забившей дочь до смерти женщине вынесли приговор в Актау

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В Актау вынесен приговор женщине, забившей до смерти свою малолетнюю дочь. Казахстанку осудили на 8 лет колонии, сообщается на официальном сайте областного суда Мангистау.

Женщину судили по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как было установлено судом, 4 января 2022 года женщина ударила свою дочь и с силой оттолкнула от себя, из-за чего ребенок ударился животом об угол стола. Из-за удара у девочки образовалась гематома.

8 января мать в состоянии агрессии снова избила ребенка - девочка вновь получила удар кулаком в живот. После этого женщина вместо того, чтобы оказать ребенку помощь, оставила ее дома и ушла.

Через несколько часов после произошедшего девочка скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью. Возраст погибшего ребенка не уточняется.

"Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от кровопотери, развившейся в результате тупой травмы живота", - говорится в сообщении суда.

В итоге жительницу Актау признали виновной в смерти дочери. Ее приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973919-zabivshey-doch-do-smerti-zhenschine-vynesli-prigovor-v-aktau/