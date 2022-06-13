Голый мужчина разгуливал по дороге и нарвался на неприятности в Костанае

Кадр из видео: очевидцы

Очевидцы сняли на видео голого мужчину в Костанае. Он прогуливался по проезжей части и странно себя вел. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Человек идет по улице Чкалова, полностью голый. Изображает какие-то движения. Идет по двум сплошным линиям. По-моему, изображает что-то из единоборств, встает в позу сумо и говорит на японском. Кидается на машины", - рассказывает очевидец.

Судя по всему, не у всех водителей выдержали нервы. Один из них вышел из салона, ударил обнаженного мужчину, тот упал на асфальт, а потом встал и продолжил путь по дороге.

Место происшествия. Кадр из видео: очевидцы

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, 12 июня около 04.32 утра на пульт "102" поступило сообщение о том, что по улице Чкалова находится голый мужчина, который ведет себя неадекватно.

На место происшествия был направлен автопатруль, который задержал 24-летнего жителя Костаная, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка привлекли его к административной ответственности по ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". После оформления протокола парень доставлен домой.

По факту нанесения ему телесных повреждений проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973908-golyy-muzhchina-razgulival-po-doroge-i-narvalsya-na-nepriyatnosti-v-kostanae/