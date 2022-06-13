Мужчину заподозрили в краже телефона и денег у собственной матери в Карагандинской области

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Сразу несколько краж удалось раскрыть полицейским УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области за день, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которая заявила, что в ее дом проник неизвестный и похитил деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 14 тыс. тенге.

По подозрению в совершении кражи был задержан 42-летний сын потерпевшей. У него были изъяты вещественные доказательства.

Незадолго до этого в полицию с заявлением о краже обратилась 63-летняя женщина. Она пошла к соседям, предварительно закрыв на замок входную дверь дома. Когда женщина вернулась, то обнаружила следы пребывания вора. У женщины украли 10 тыс. тенге.

Вскоре был задержан 64-летний подозреваемый - житель того же села. Он рассказал полицейским, что знал, как проникнуть в дом потерпевшей, а также, где она хранит сбережения.

До этого о краже угловой шлифовальной машины ("болгарка") заявил 64-летний житель одного из сел района. По его словам, неизвестный проник в дом и похитил инструмент стоимостью 40 тыс. тенге.

Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого, который сознался в содеянном и сообщил, что проник в дом, воспользовавшись незапертой дверью.

Похищенный электроинструмент использовал в собственных целях. Вещественное доказательство изъято, отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973878-muzhchinu-zapodozrili-v-krazhe-telefona-i-deneg-u-sobstvennoy-materi-v-karagandinskoy-oblasti/