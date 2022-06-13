Мак и коноплю выращивал житель Шымкента у себя во дворе (видео)

Куст конопли. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

Полицейские Шымкента изъяли более сотни кустов запрещенных наркосодержащих растений, которые выращивал один из жителей города во дворе своего дома. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте городского департамента полиции.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Карасора" шымкентские полицейские выявили факт культивирования запрещенных растений.

Как установили стражи порядка, житель Абайского района города выращивал у себя в огороде мак и коноплю – при проверке было изъято 118 кустов мака и 7 кустов конопли.

Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере".

Отмечается, что такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

"Правоохранители предупреждают об уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотическими средствами", – подчеркнули в пресс-службе ДП города Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973853-mak-i-konoplyu-vyraschival-zhitel-shymkenta-u-sebya-vo-dvore-video/