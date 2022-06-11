Наркотики в особо крупном размере нашли у 20-летнего алматинца

Изъятые наркотики. Фото: ДП Алматы

Шесть свертков с наркотиками изъяли у 20-летнего парня алматинские полицейские в ходе личного досмотра, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Молодого человека 2002 года рождения задержали в Ауэзовском районе южной столицы.

При личном досмотре у него полицейские изъяли шесть свертков, обмотанных скотчем. Задержанный рассказал, что свертки он нашел и решил оставить себе.

Как сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр, в настоящее время зарегистрировано уголовное дело по статье "Хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Фото задержанного: ДП Алматы

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Был назначен ряд экспертиз, следствие продолжается, добавили в пресс-службе.

Напомним, что на днях около 50 кг наркотиков сожгли в специальной печи полицейские Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973685-narkotiki-v-osobo-krupnom-razmere-nashli-u-20-letnego-almatintsa/