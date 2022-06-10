Около 50 кг наркотиков сожгли полицейские в Костанайской области (фото)

Фото: ДП Костанайской области

46 кг наркотических средств уничтожили полицейские Костанайской области в специальной печи, сообщается на официальном Instagram-аккаунте департамента полиции региона.

Акция по уничтожению наркотических средств прошла на территории областного департамента полиции.

В специальной печи сотрудниками правоохранительных органов были сожжены наркотики, которые проходили как вещественные доказательства в рамках уголовного дела.

Как напомнили полицейские Костанайской области, в ноябре прошлого года была изъята крупная партия наркотиков. Тогда борцы с наркотиками изъяли из незаконного оборота более 200 кг марихуаны.

Была задержана группа из числа восьми человек, которая, как предполагает следствие, занималась распространением наркотиков на территории области. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973559-okolo-50-kg-narkotikov-sozhgli-politseyskie-v-kostanayskoy-oblasti-foto/