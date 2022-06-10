Неизвестные спустились в шахту, чтобы похитить золотосодержащую руду в Жамбылской области (видео)

Место преступления. Кадр из видео: Polisia.kz

Двоих мужчин задержали в Жамбылской области за попытку похищения золотосодержащей руды из шахты. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Потерпевшая сторона сообщила, что неизвестные, проникнув на охраняемую территорию компании, спустились в шахту глубиной 100 метров и хотели похитить три мешка золотосодержащей руды.

По подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны двое мужчин 46 и 45 лет. Третьего подозреваемого все еще ищут.

Выяснилось, что подозреваемые являются жителями Акмолинской области и Нур-Султана.

По информации следствия, 26 мая подозреваемые, взяв с собой необходимые инструменты и провизию, спустились в шахту, чтобы добыть руду. В шахте они провели 10 дней.

Сообщается, что мужчины добывали руду и складывали добытое в мешки, однако их обнаружили шахтеры.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973607-neizvestnye-spustilis-v-shahtu-chtoby-pohitit-zolotosoderzhaschuyu-rudu-v-zhambylskoy-oblasti-video/