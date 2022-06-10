Задержание женщин сняли на видео в Темиртау

Кадр из видео: polisia.kz

В Карагандинской области сняли на видео задержание пассажирок авто, которые перевозили крупную партию психотропных веществ, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ночь с 8 на 9 июня в Темиртау стражи порядка остановили автомашину под управлением 30-летнего водителя.

После стандартной проверки документов внимание правоохранителей привлекли пассажирки 32 и 36 лет, которые направлялись в Караганду.

Сотрудники изъяли у женщин 98 флаконов "Тропикамида", 12 пластин "Трамадола" и 6 упаковок "Алиса".

Задержанные пояснили, что лекарственные препараты предназначались для личного употребления. Однако они относятся к сильнодействующим психотропным веществам и реализуются строго по рецепту.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта). Проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973507-zaderzhanie-zhenschin-snyali-na-video-v-temirtau/