Руководителей детсадов подозревают в многомиллионных хищениях в Шымкенте

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В Шымкенте начато досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, руководителей дошкольных учреждений в Шымкенте подозревают в том, что в период с 2019 по 2021 годы они путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей незаконно похитили бюджетные средства на общую сумму 45,7 млн тенге.

Деньги выделялись по программе "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания.

"В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Напомним, ранее ведомство опубликовало фото осужденных за хищение 340 млн тенге чиновников и бизнесмена из Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973480-rukovoditeley-detsadov-podozrevayut-v-mnogomillionnyh-hischeniyah-v-shymkente/