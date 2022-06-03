Фото осужденных за хищение 340 млн тенге чиновников и бизнесмена опубликовало АФМ

Осужденные. Фото: АФМ РК

В Павлодарской области выявили факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода в Аксу. В результате три человека предстали перед судом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, руководитель отдела строительства Аксу Муздыбаев, директор ТОО "Дала" Рысбеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения.

"В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером", - пояснили в АФМ.

Здесь добавили, что Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления президенту Казахстана о лишении его государственной награды "Ерең еңбегі үшін".

Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда Рысбекову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Нуртазина осудили на 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972422-foto-osuzhdennyh-za-hischenie-340-mln-tenge-chinovnikov-i-biznesmena-opublikovalo-afm/