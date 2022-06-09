Риелтора обвинили в присвоении около 6 млн тенге в Усть-Каменогорске

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53-летняя жительница Усть-Каменогорска в мае текущего года обратилась в полицию и попросила принять меры в отношении риелтора, которая присвоила 5,9 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Оперативники установили, что 9 ноября 2020 года злоумышленница представилась риелтором, показала документы и пообещала потерпевшей помочь купить жилье. Однако, подписав договор и получив внушительную сумму, перестала отвечать на звонки.

Ущерб составил 5,9 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 32-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания.

В отношении женщины была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество", - отметили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973401-rieltora-obvinili-v-prisvoenii-okolo-6-mln-tenge-v-ust-kamenogorske/