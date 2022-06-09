Желающих поступить в вузы в обход комиссии павлодарцев обманули на 18 млн тенге

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25-летний мужчина, обещая организовать поступление в павлодарские университеты, брал с абитуриентов от 200-500 тысяч до миллиона тенге. Правда, никто из его "клиентов" так и не был зачислен в вузы. Молодого человека осудили за мошенничество, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В материалах дела говорится о 71 эпизоде. Подзаработать слесарь решил в апреле 2021 года. Специально распустил про себя слухи среди знакомых о том, что у него якобы есть связи, он вполне может решить вопрос поступления в павлодарские вузы.

На протяжении полугода парень смог обмануть десятки людей, которые отдавали деньги, чтобы их зачислили в университет в обход комиссии.

Хотя на самом деле, как позже выяснилось, связей у него не было и подобные вопросы решать он не мог.

Дошло до того, что два человека попросили мужчину помочь с поступлением в столичные вузы, он не отказал, но суммы увеличились. Общий ущерб составил около 18 миллионов тенге.

Приговором Павлодарского городского суда №2 парня признали виновным в мошенничестве и окончательно назначили 3 года 10 месяцев лишения свободы с учетом неотбытого наказания за предыдущее преступление.

В 2019 году молодой человек был также осужден за мошенничество. Тогда он брал деньги со студентов за повышение оценок и решение вопросов перевода с платного обучения на грант.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973360-zhelayuschih-postupit-v-vuzy-v-obhod-komissii-pavlodartsev-obmanuli-na-18-mln-tenge/