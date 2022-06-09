Обещал дешевые путевки в Турцию: астанчанина заподозрили в мошенничестве
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35-летнего мужчину задержали столичные стражи порядка по подозрению в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
Как предполагают следователи, подозреваемый обманным путем завладел денежными средствами под предлогом предоставления дешевых путевок в Турцию. В полиции сообщили, что мужчина пообещал незабываемый отпуск жителю Нур-Султана и получил от него предоплату на сумму более 500 тыс. тенге, однако клиент остался ни с чем.
Потерпевший обратился в полицию.
Также полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному факту мошенничества. На этот раз, как предположили стражи порядка, он мог выманить 300 тыс. тенге у 22-летней девушки, обещая помощь в предоставлении юридических услуг.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". Проводится проверка на причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973315-obeschal-deshevye-putevki-v-turtsiyu-astanchanina-podozrevayut-v-moshennichestve/