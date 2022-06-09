Осуждены руководители и члены ОПГ "Кумековы"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы "Кумековы". В настоящее время вынесен приговор. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, следствием установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определенную роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий.

В результате незаконной деятельности в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 млрд тенге в виде налогов.

Приговором суда участникам ОПГ назначены сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Кроме того, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, также судом удовлетворен гражданский иск органов государственных доходов о взыскании ущерба на сумму более 10 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973300-osuzhdeny-rukovoditeli-i-chleny-opg-kumekovy/