Главбух с бывшим мужем похитила у Центра поддержки детей 25 млн тенге в Нур-Султане

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Главного бухгалтера Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подрядчика, поставлявшего продукты в центр, осудили в Нур-Султане. Их признали виновными в хищении средств, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Приговор в отношении главбуха центра и подрядчика был вынесен 8 июня.

Как установил суд, главный бухгалтер центра А. в 2019 и 2020 годах обеспечила победу в конкурсах по поставке продуктов питания ТОО "Z", чьи интересы представлял ее бывший супруг Н. В итоге деньги на счет ТОО были переведены, а вот продукты в центр так и не были доставлены.

Общая сумма хищения составила 25,8 млн тенге.

"С учетом добровольного возмещения ущерба судом назначено наказание А. и Н. в виде 7 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета в организациях, и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет, с конфискацией имущества", – говорится в сообщении суда.

Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у осужденных троих несовершеннолетних детей, а также добровольное возмещение ущерба в размере 25,1 млн тенге. Сумма невозмещенного ущерба составляет 301 069 тенге.

"Над осужденными установлен пробационный контроль. В доход государства конфисковано имущество осужденных, приобретенное на денежные средства, добытые преступным путем, а именно автомашины марки Hyundai Tucson и ГАЗ 2747-0000010-90", – добавили в суде.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973293-glavbuh-s-byvshim-muzhem-pohitila-u-tsentra-podderzhki-detey-25-mln-tenge-v-nur-sultane/