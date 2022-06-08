Няню заподозрили в краже 3 тыс. долларов у работодателя в Нур-Султане

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В полицию Нур-Султана обратилась жительница города, которая заявила, что у нее была украдена крупная сумма денег. В краже подозревают женщину, которая работала няней у потерпевшей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Как сообщили полицейские, в ходе расследования было установлено, что 31-летняя подозреваемая работала няней в семье.

"Проработав месяц, она заметила в шкафу денежные средства и периодически, пользуясь отсутствием хозяев, совершала кражи. В общей сложности ей удалось похитить 3 тыс. долларов США", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

Отмечается, что к няне нареканий не было, но в один из дней хозяйка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Сотрудники криминальной полиции УП района "Есиль" задержали подозреваемую.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

"Подозреваемая дала признательные показания. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", – добавили сотрудники ведомства.

В Департаменте полиции Нур-Султана также напомнили, что перед принятием на работу посторонних людей важно интересоваться их прошлым, требовать ксерокопии документов и рекомендательные письма, а также быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973100-nyanyu-zapodozrili-v-krazhe-3-tys-dollarov-u-rabotodatelya-v-nur-sultane/