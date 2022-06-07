Сотрудников автоЦОНа в Нур-Султане заподозрили во взятках за выдачу водительских прав

Иллюстративное фото: pexels.com

Столичная антикоррупционная служба начала расследование в отношении работников одного из городских автоЦОНов и некоторых других лиц. Их подозревают в систематическом получении взяток, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении работников Специализированного ЦОНа для автовладельцев №2 и иных лиц по факту получения на системной основе незаконных вознаграждений за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов и незаконную постановку автомашин на регистрационный учет", – говорится в сообщении Антикора.

Отмечается, что сейчас по данному уголовному делу проводится ряд неотложных следственных действий.

"Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973030-sotrudnikov-avtotsona-v-nur-sultane-zapodozrili-vo-vzyatkah-za-vydachu-voditelskih-prav/