"Требовали миллион долларов": Антикор задержал группу предполагаемых мошенников

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Группу предполагаемых мошенников задержали в ходе спецоперации сотрудники Антикоррупционной службы Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

"Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, требовали у руководства охранной фирмы 1 миллион долларов США за нераспространение компрометирующих материалов о нарушениях в их финансовой деятельности и общее покровительство", - говорится в сообщении антикора.

Подозреваемых удалось задержать с поличным при получении ими от представителя фирмы 600 тыс. долларов.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений.

Сообщается, что предполагаемого организатора преступления поместили под стражу.

"Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972983-trebovali-million-dollarov-antikor-zaderzhal-gruppu-predpolagaemyh-moshennikov/