Сдавали в ломбарды чужие Lexus и Land Cruiser: схему работы ОПГ раскрыли в Шымкенте
Опубликовано:
В Шымкенте полицейские направили в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, главой которой выступал бывший работник одного из автоломбардов, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
Подозреваемый, используя накопленный за время работы в этой сфере опыт, придумал способ заработать большие деньги. К участию в деле он привлек 8 знакомых.
"У каждого члена ОПГ была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов. Так мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды 5 иномарок Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200", - отметили полицейские.
По данным следствия, для взятой на время машины злоумышленники создавали поддельные документы. "Новых владельцев" авто группа находила буквально на улице. Ими в основном становились бездомные.
Заложив машины с фальшивыми документами в ломбарды с правом вождения, подозреваемые возвращали авто настоящим владельцам, которые ни о чем не догадывались.
Через некоторое время работники ломбардов, которые не смогли выйти на связь с заемщиками, обращались в полицию.
Общая сумма ущерба составила почти 40 млн тенге.
После кропотливой работы стражи порядка вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. Уже с его помощью оперативникам удалось задержать в Шымкенте и других членов преступной группы.
Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям УК РК: 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 190 (Мошенничество), 385 (Подделка документов) и 386 (Подделка идентификационного номера транспортного средства).
"Все члены ОПГ, то есть 9 человек, в настоящее время находятся под стражей. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд", - сообщили в МВД.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972907-sdavali-v-lombardy-chuzhie-lexus-i-toyota-land-cruiser-shemu-raboty-opg-raskryli-v-shymkente/