Сдавали в ломбарды чужие Lexus и Land Cruiser: схему работы ОПГ раскрыли в Шымкенте

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В Шымкенте полицейские направили в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, главой которой выступал бывший работник одного из автоломбардов, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Подозреваемый, используя накопленный за время работы в этой сфере опыт, придумал способ заработать большие деньги. К участию в деле он привлек 8 знакомых.

"У каждого члена ОПГ была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов. Так мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды 5 иномарок Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200", - отметили полицейские.

По данным следствия, для взятой на время машины злоумышленники создавали поддельные документы. "Новых владельцев" авто группа находила буквально на улице. Ими в основном становились бездомные.

Заложив машины с фальшивыми документами в ломбарды с правом вождения, подозреваемые возвращали авто настоящим владельцам, которые ни о чем не догадывались.

Через некоторое время работники ломбардов, которые не смогли выйти на связь с заемщиками, обращались в полицию.

Общая сумма ущерба составила почти 40 млн тенге.

После кропотливой работы стражи порядка вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. Уже с его помощью оперативникам удалось задержать в Шымкенте и других членов преступной группы.

Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям УК РК: 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 190 (Мошенничество), 385 (Подделка документов) и 386 (Подделка идентификационного номера транспортного средства).

"Все члены ОПГ, то есть 9 человек, в настоящее время находятся под стражей. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд", - сообщили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972907-sdavali-v-lombardy-chuzhie-lexus-i-toyota-land-cruiser-shemu-raboty-opg-raskryli-v-shymkente/