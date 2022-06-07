Позвонил в пьяном виде и заявил об угрозе теракта: лжетеррориста осудили в Житикаре

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В городе Житикаре Костанайской области вынесли приговор мужчине, который в пьяном виде позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся акте терроризма, передает МИА "Казинформ".

Инцидент произошел еще в конце января. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер 112 и заявил об угрозе акта терроризма на детской площадке.

Полиция приступила к расследованию по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", а самого подозреваемого задержали почти сразу после сообщения. В полиции пояснили, что таких правонарушителей позволяет устанавливать современная техника.

В итоге лжетеррориста приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденный должен выплатить материальный ущерб спецсужбам, которые выезжали на место преступления, а также суммы, затраченные на проведение необходимых экспертиз.

Приговор вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972890-pozvonil-v-pyanom-vide-i-zayavil-ob-ugroze-terakta-muzhchinu-osudili-v-zhitikare/