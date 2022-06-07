Авто на иностранном учете со 106 штрафами выявили в Атырау (видео)

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Атырауские полицейские выявили автомобиль, зарегистрированный в Грузии, за которым числились неоплаченные 106 штрафов на общую сумму около 3 млн тенге. Об этом сообщается на официальной странице регионального департамента полиции в Instagram.

Как рассказали в полиции, авто было установлено накануне в полдень сотрудниками Центра оперативного управления УП города Атырау.

Автомобиль марки Toyota Highlander, зарегистрированный в Грузии, имел 106 неоплаченных штрафов на крупную сумму – 2 937 417 тенге.

Полицейские остановили машину на одной из улиц города. Выяснилось, что водитель 1998 года рождения также не имел договора обязательного страхования.

На него составили административный протокол по части 2 статьи 230 КоАП РК ("Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом РК об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования").

Автовладелец в свою очередь сообщил полиции, что купил машину 2-3 дня назад и не знал о наличии 106 штрафов. Между тем сам автомобиль поместили на специальную стоянку.

Атырауские полицейские предупредили жителей о необходимости проверять документы на автомобиль при покупке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972884-avto-na-inostrannom-uchete-so-106-shtrafami-vyyavili-v-atyrau-video/