Мужчина со злости разбил стекло на остановке в Петропавловске и попал на видео

Разбитый остановочный комплекс. Фото: polisia.kz

Полицейские Петропавловска установили личность горожанина, разбившего стекло на одной из остановок города – очевидцы сняли момент на видео и выложили ролик в соцсетях, сообщает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

Видеоролик появился в социальных сетях в воскресенье и сразу привлек внимание полицейских.

На кадрах видно, как мужчина что-то говорит девушке, после чего, видимо, от злости, бьет кулаком по стеклам остановочного павильона. От силы удара оба стекла рассыпаются.

Как установила полиция, инцидент произошел 5 июня на остановке по улице Кизатова. Полиция собрала материал по статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

28-летнего горожанина уже задержали за совершение правонарушения. Он признался, что ему стыдно за свой поступок, и извинился перед жителями Петропавловска.

"Материал будет направлен в суд для принятия решения. Административным законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа либо ареста до 10 суток. Также правонарушителю предстоит выплатить сумму ущерба", – рассказали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972883-muzhchina-so-zlosti-razbil-steklo-na-ostanovke-v-petropavlovske-i-popal-na-video/