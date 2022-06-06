Лжеполицейского, ранее судимого за ношение формы сотрудника ДЧС, задержали в Таразе

Фото: ДП Жамбылской области

30 мая при патрулировании территории парка имени Турара Рыскулова в Таразе стражи порядка обратили внимание на подозрительного молодого человека в полицейской форме. Его задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

По информации ведомства, парень в полицейской форме гулял по парку. Однако, заметив "коллег", растерялся.

При проверке установлено, что молодому человеку 19 лет, в правоохранительных органах он не работает, является жителем Туркестанской области.

"Оказалось, что задержанный был осужден за аналогичное преступление в апреле 2022 года в Шымкенте. Тогда он надел форму ДЧС. С какой целью парень пошел на этот шаг, выясняет следствие", - сообщили в ДП Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.390 УК РК (Самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 суток ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972830-lzhepolitseyskogo-ranee-sudimogo-za-noshenie-formy-sotrudnika-dchs-zaderzhali-v-taraze/