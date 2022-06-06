Алматинца с трафаретами и краской задержали по подозрению в рекламе наркотиков

Алматинца задержали по подозрению в рекламе наркотиков. Фото: polisia.kz

38-летнего алматинца задержали по подозрению в распространении рекламы наркотиков и нанесении так называемого наркограффити, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, подозреваемый алматинец был задержан в Турксибском районе города. При досмотре у него были изъяты краски и трафареты с адресами нескольких сайтов, на которых продаются наркотические вещества.

"В 2008 году гражданин Щ. уже был осужден за наркопреступление и отбыл наказание. Сегодня фигурант снова взялся за старое и нарушил уголовное законодательство. Теперь он – "художник", рисует трафаретную рекламу ресурсов, где онлайн можно приобрести наркотики", – сообщил замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов.

Как отметил полицейский, подозреваемый признался, что нанесением подобных граффити промышляет больше недели. Тем не менее у полиции имеется иная информация.

"По словам задержанного, ранее он наносил надписи на фасады зданий, расположенных в Ауэзовском, Алатауском и Жетысуском районах. За работу с ним расплачивались посредством электронного кошелька", – добавил Аяганов.

Сейчас данный факт квалифицирован по статье 299-1 УК РК "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров". Этой статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972827-almatintsa-s-trafaretami-i-kraskoy-zaderzhali-po-podozreniyu-v-reklame-narkotikov/