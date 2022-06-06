Наркотиков на 2,3 млрд тенге изъял из оборота КНБ за два месяца

Пакет с изъятыми наркотиками. Кадр из видео: пресс-служба КНБ

Сотрудники КНБ усилили работу по пресечению распространения наркотических и психотропных веществ. О принятых мерах по борьбе с данной угрозой рассказали на официальном сайте ведомства.

"Только в апреле и мае текущего года КНБ проведено более 30 антинаркотических операций, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана и Узбекистана", – сообщили представители ведомства.

Ликвидировано 9 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 8 крупных подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

"В ходе спецопераций задержано 15 участников наркоструктур. Всего из незаконного оборота изъято 223 килограмма наркотиков, в числе которых: 90 килограммов синтетических наркотиков (эквивалентных 270 тысячам "разовых доз"), 85,2 килограмма марихуаны, 14 килограммов опия, 4 килограмма гашиша.

Кроме того, выведено из оборота 800 таблеток "экстази", 500 кустов "голландской" марихуаны и 4 тонны химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ", – добавили в пресс-службе КНБ.

Общая стоимость изъятых за 2 месяца наркотиков на "черном рынке" оценивается в сумму более 2,3 млрд тенге.

Отмечается, что мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972773-narkotikov-na-23-mlrd-tenge-izyal-iz-oborota-knb-za-dva-mesyatsa/