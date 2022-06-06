Павлодарец плюнул в оппонента во время конфликта в очереди у банкомата

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В Павлодаре за одни сутки произошло сразу два инцидента. Один конфликт возник возле банкомата, другой - в цветочном магазине. Стражи порядка озвучили подробности, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

У банкомата по улице Каирбаева двое мужчин, встав в очередь для снятия наличных, начали ссору. Когда у одного из них уже не хватило аргументов, он плюнул оппоненту в спину. Последний, не ожидавший такого поворота событий, позвонил в полицию.

Обидчик попытался скрыться, но правоохранители подоспели вовремя. Они задержали нарушителя и составили административный протокол по статье 434 КоАП (Мелкое хулиганство). Материал направлен в суд.

В этот же день другой павлодарец, решивший подарить букет своей девушке, пришел в цветочный магазин. Но после того, как флорист собрала композицию, молодой человек затеял скандал. Он кричал, что ему букет совершенно не нравится, перешел на нецензурную брань.

Только при виде полицейских мужчина успокоился и извинился перед продавцом за свое поведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972721-pavlodarets-plyunul-v-opponenta-vo-vremya-konflikta-v-ocheredi-u-bankomata/