"Стой, красотка, догоню": павлодарка стала кричать, заметив преследование

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Жительница Павлодара рассказала о преследовании со стороны неизвестного. Своей историей девушка поделилась в соцсетях, репост записи сделал департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

По словам горожанки, 4 июня около 8.40 часов утра она шла на работу по улице Крылова. Когда зашла на территорию 12 школы, заметила, что ее преследуют.

"Меня сзади начал преследовать молодой человек в неадекватном состоянии, непонятно, то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. Начал за мной бежать и кричать вслед: "Э, стой, красотка, догоню", и такой отвратительный смех у него был", - рассказала девушка.

Она отметила, что стала кричать. Выбежали две работницы школы, которые сажали цветы. Они спугнули парня.

Одна из женщин позвала сотрудницу полиции Малику Темирханову, которая в тот момент находилась в учебном заведении. Страж порядка бросилась за мужчиной и задержала его, после чего его передали прибывшему на вызов наряду.

Девушка поблагодарила полицейских за оказанную помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972702-stoy-krasotka-dogonyu-pavlodarka-stala-krichat-zametiv-presledovanie/