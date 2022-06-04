Нарколабораторию ликвидировали в ВКО

Фото: polisia.kz

Полицейские Восточно-Казахстанской области ликвидировали нарколабораторию по производству марихуаны, которая была развернута в одной из квартир жилого дома в Усть-Каменогорске, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Полицейские получили оперативную информацию в отношении 26-летнего мужчины, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических веществ. Нагрянув к нему домой с обыском, стражи порядка обнаружили там "плантацию с наркопосевом", несколько пакетов с заготовленной и уже высушенной марихуаной, а также иные приспособления для ее употребления.

Необходимое оборудование, по словам задержанного, он приобрел у "продавцов из стран СНГ" через интернет-ресурсы.

"Подозреваемый тщательно ухаживал и культивировал наркорастения, создавая все необходимые условия. В специальной палатке соблюдался определенный тепловой режим и влажность, в ней же были установлены вентиляторы, лампы и вытяжки. Наркокусты выращивались в горшках и по мере их созревания перерабатывались для их дальнейшего употребления. По изъятым растениям проведена судебно-химическая экспертиза, результаты которой подтвердили их отношение к группе каннабиса", - рассказали в ДП области.

Сейчас в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК – "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972546-narkolaboratoriyu-likvidirovali-v-vko/