Водителя "КамАЗа", затеявшего драку с полицейскими, проверят на вменяемость в Нур-Султане

Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Новые подробности драки водителя "КамАЗа" со столичными полицейскими озвучили в правоохранительных органах. Агрессивного автолюбителя проверят на вменяемость, сообщается на официальной Instagram-странице ДП Нур-Султана.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел 30 мая. 39-летний водитель автомашины "КамАЗ", следуя по улице Ондирис, создал аварийную ситуацию и допустил наезд на патрульную машину марки Hyundai.

"Пытаясь скрыться с места происшествия и игнорируя требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, угрожая жизни и здоровью граждан, водитель выехал на объездную трассу.

В ходе преследования правонарушитель допустил столкновение с другой патрульной машиной марки Peugeot-301", - рассказали в правоохранительных органах.

При задержании мужчина вел себя агрессивно, оказал сопротивление и неповиновение полицейским.

"По факту применения насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК", - добавили в ДП.

Суд поместил автолюбителя под стражу. В связи с невменяемым поведением назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972498-voditelya-kamaza-zateyavshego-draku-s-politseyskimi-proveryat-na-vmenyaemost-v-nur-sultane/