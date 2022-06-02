Водитель "КамАЗа" затеял драку с полицейскими в Нур-Султане (видео)
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В Нур-Султане водитель "КамАЗа" пытался скрыться с места ДТП. Погоня патрульных полицейских за большегрузом и последующая драка попала на видео. В Департаменте полиции Нур-Султана сообщили подробности, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео, о котором идет речь, было опубликовано в соцсетях.
Сначала автомобиль полицейских едет за грузовиком, но затем начинает идти на обгон. В этот момент "КамАЗ" резко поворачивает и врезается в служебный автомобиль, после чего сам вылетает на обочину.
Через некоторое время на кадрах можно увидеть, как мужчина подходит к двум полицейским и бьет одного из них.
В Департаменте полиции Нур-Султана объяснили произошедшее.
"30 мая текущего года в столице около в 17:20 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 39-летнего водителя автомашины "КамАЗ", который пытался скрыться с места происшествия", – сообщили в пресс-службе ДП.
Отмечается, что в ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. В полиции указали, что он допустил столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании.
Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".
"Постановлением суда подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – добавили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972275-voditel-kamaza-napal-na-politseyskih-i-byl-arestovan-v-nur-sultane-video/