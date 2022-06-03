Вор-карманник орудовал в автобусах Алматы (видео)

В Алматы задержали подозреваемого вора-карманника. Кадр из видео: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к 17 карманным кражам в автобусах, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что одно из заявлений поступило в полицию 23 мая. О карманной краже сообщила женщина, по словам которой, в автобусе 206 маршрута неизвестный человек украл у нее сотовый телефон.

"После проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался житель Алматинской области", – сообщили в полиции.

Подозреваемый был арестован. По версии стражей порядка, мужчина орудовал ежедневно, в основном в часы пик.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

"По всем фактам зарегистрированы уголовные дела, они объедены в одно производство. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений", – сообщил заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района Владимир Решетников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972489-vor-karmannik-orudoval-v-avtobusah-almaty-video/