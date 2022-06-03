Семейчанка заявила, что родственник обманом оформил на себя ее дом

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68-летняя жительница Семея обратилась в полицию и сообщила, что ее родственник обманом переоформил ее дом на себя. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, 15 мая в управление полиции Семея обратилась 68-летняя жительница города.

Потерпевшая рассказала, что ее 67-летний родственник под предлогом изготовления доверенности для прописки оформил на себя ее дом. Причиненный ущерб составил около 10 млн тенге.

При проведении розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого, который в ходе допроса свою вину отрицать не стал.

В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972478-semeychanka-zayavila-chto-rodstvennik-obmanom-oformil-na-sebya-ee-dom/