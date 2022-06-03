"Братья забили насмерть": завернутое в одеяло тело мужчины нашли в озере близ Алматы

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В Алматинской области троих мужчин подозревают в убийстве родного брата. Тело погибшего обнаружено в одном из водоемов. По факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Тело 39-летнего мужчины обнаружили 1 июня утопленным в камышах озера Лепка в Енбекшиказахском районе. Убитый был связан веревкой по рукам и ногам, а также завернут в плотное одеяло.

Выяснилось, что он проживал с матерью и младшим братом в соседнем Талгарском районе. Мужчина злоупотреблял алкоголем и часто устраивал дома скандалы.

Подозреваемых удалось установить при проверке родственных связей погибшего. Причастными к убийству оказались родные братья.

"Задержаны трое подозреваемых. Все они приходятся потерпевшему родными братьями. Установлено, что частые семейные скандалы вынудили их 27 мая собраться вместе и попытаться решить проблему с дебоширом.

При выяснении отношений между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В итоге, используя молоток и черенок от лопаты, трое братьев забили насмерть четвертого. Его тело вывезли в соседний район и бросили в прибрежной озерной топи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Расследование проводится по ст.99 ч.2 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемые содержатся под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972452-bratya-zabili-nasmert-zavernutoe-v-odeyalo-telo-muzhchiny-nashli-v-ozere-bliz-almaty/