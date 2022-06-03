"Повредил 9 авто": карагандинца подозревают в погроме и убийстве матери (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/avaria_krg

34-летний житель Караганды подозревается в повреждении девяти автомобилей и убийстве матери, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

Повреждение автомобилей произошло ночью 3 июня на улице Гапеева. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Авторы утверждают, что, предположительно, нетрезвый сосед разгромил девять автомобилей. Он разбил окна припаркованных машин и нанес другие повреждения.

"Пьяный нанес повреждения 9 автомобилям в Караганде", - говорится в посте.

Очевидцы сообщили об этом в полицию. На место сразу прибыли стражи порядка. Они задержали 34-летнего мужчину.

"Нарядом полка патрульной полиции Караганды по "горячим следам" задержан ранее не судимый 34-летний житель дома, который был доставлен в Юго-Восточный отдел полиции.

Проведенным в наркологическом диспансере медицинским освидетельствованием установлено, что задержанный трезв, на наркологическом и психиатрическом учете в органах здравоохранения не состоит.

По указанному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК РК (Хулиганство)", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области по следственной работе Ернат Калиакпаров.

После того, как подозреваемый был отпущен домой, по данным полиции, он совершил убийство матери.

"В 07.55 часов поступило сообщение, что в одной из квартир обнаружено тело женщины. Жертвой оказалась 70-летняя хозяйка жилья, которая приходится матерью ранее задержанному мужчине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на одной из улиц города подозреваемый был задержан. Он пояснил, что в ходе ссоры с матерью, возникшей из-за возмещения ущерба соседям, нанес последней ножевые ранения", - добавил Ернат Калиакпаров.

По факту убийства также зарегистрировано уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972409-povredil-9-avto-karagandintsa-podozrevayut-v-pogrome-i-ubiystve-materi-video/