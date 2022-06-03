"Нанес удары кулаком и пошел спать": экибастузца осудили за смертельное избиение знакомой

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61-летний мужчина оказался на скамье подсудимых из-за смерти знакомой, которую он избил в одной из квартир Экибастуза. По его словам, удары наносил кулаками, но сколько именно, не помнит. После этого он просто отправился спать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Экибастузского городского суда.

По материалам дела, 29 января 2022 года мужчина со знакомой находились в одной из квартир Экибастуза. Вместе распивали спиртное, а ближе к 11 вечера между ними произошел словесный конфликт. Когда слова закончились, мужчина перешел к кулакам.

"Нанес ей несколько ударов кулаком в область головы и тела, точное количество ударов не помнит, после чего пошел спать. На следующий день около 5 часов утра проснулся и обратил внимание, что знакомая лежит на полу без признаков жизни, сразу же вызвал сотрудников полиции", - приводятся показания обвиняемого в приговоре Экибастузского городского суда.

Женщина скончалась от ударов в живот. В суде первой инстанции свою вину обвиняемый отрицать не стал, но при этом просил свободы его не лишать.

Однако ему назначили по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) 8 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил. Сейчас дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972395-nanes-udary-kulakom-i-poshel-spat-ekibastuztsa-osudili-za-smertelnoe-izbienie-znakomoy/