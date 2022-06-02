Более 40 килограмм марихуаны нашли в машине в Жамбылской области (видео)

Мешки с наркотическими веществами в багажнике. Кадр из видео: instagram.com/koliktegi_pd

Крупную партию наркотиков обнаружили транспортные полицейские у четверых мужчин на переезде станции Карасу в Жамбылской области. Об этом сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

Четверых уроженцев Кызылординской области задержали сотрудники Линейного отдела полиции станции Луговая.

Это произошло 21 мая на переезде станции Карасу Жамбылской области. Отмечается, что полицейским помогала служебно-розыскная собака.

По словам начальника Департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, при проверке было установлено, что мужчины перевозили крупную партию наркотического средства "марихуана не высушенная". Общий вес вещества составил 40 килограмм 380 грамм.

"По данному факту начато досудебное расследование, в отношении задержанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметил он.

В полиции подчеркнули, что иные сведения не подлежат разглашению в интересах следствия.

"Напомним, что с начала года транспортными полицейскими страны было выявлено 177 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 16 фактов сбыта, 13 – хранения в особо крупных размерах.

Из незаконного оборота изъято свыше 77 килограмм различных наркотических средств", – добавили представители ДП на транспорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972306-bolee-40-kilogramm-marihuany-nashli-v-mashine-v-zhambylskoy-oblasti-video/