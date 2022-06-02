Участники кортежа на юге Казахстана отметили 10-летие окончания школы беспредельной ездой
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В Туркестанской области привлекли к административной ответственности водителей кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео опубликовали в соцсетях, на него обратили внимание правоохранители.
В ведомстве рассказали, что на 670 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез несколько водителей автомобилей организовали картеж. Участники отмечали 10-летие окончания школы.
Ехали машины с нарушением ПДД, препятствовали проезду других транспортных средств, а пассажиры при этом высунулись из окон.
Стражи порядка установили, что водителями Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4 оказались двое жителей Шымкента.
На одного из них составили протокол по ст.614 (Создание препятствий для движения транспортных средств), на другого - по ст.593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов) КоАП РК.
Также установлены личности еще нескольких водителей на видеозаписи. Ведется оперативная работа по привлечению их к ответственности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972255-uchastniki-kortezha-na-yuge-kazahstana-otmetili-10-letie-okonchaniya-shkoly-bespredelnoy-ezdoy/