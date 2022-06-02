Девушку убили, а тело сожгли: полиция Алматы нашла подозреваемых

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В Алматинской области, близ Капшагайского водохранилища, обнаружили тело девушки, которую убили, а потом пытались сжечь, чтобы замести следы преступления. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Ранее в УП Алмалинского района Алматы обратилась мама девушки 2005 года рождения. 27 мая 2022 года она написала заявление об исчезновении дочери.

"По словам женщины, несовершеннолетняя ушла в неизвестном направлении 24 мая 2022 года. С целью установления местонахождения Е. была создана следственно-оперативная группа, которая установила круг лиц, возможно, причастных к ее исчезновению.

Это – гражданин К., 1992 года рождения и гражданин Б., 2001 года рождения, жители Алматинской области. С ними девушка познакомилась на улице в день своей пропажи", – сообщили в ДП Алматы.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий подозреваемые дали признательные показания в убийстве гражданки Е. и показали место захоронения ее тела – недалеко от Капшагайского водохранилища, говорят в пресс-службе полиции.

"С целью установления истинной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемые сожгли тело девушки. Дальнейшее расследование этого преступления, согласно принципу территориальности, будет осуществлять ДП Алматинской области", – заключили в Департаменте полиции города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972219-devushku-ubili-a-telo-sozhgli-politsiya-almaty-nashla-podozrevaemyh/