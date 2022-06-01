"Бил кулаками по голове и лицу": казахстанка рассказала о жестоком избиении 17-летней дочери

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В Алматинской области разгорается скандал вокруг потасовки 17-летних девушки и парня. Инцидент между несовершеннолетними прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация распространяется в соцсетях. Сообщается, что 29 мая в Есике якобы жестоко избили 17-летнюю девушку, которая с серьезными травмами попала в больницу.

"Дочь подверглась насилию со стороны своего знакомого. Они ехали в машине, в ходе незначительного конфликта он не сумел себя сдержать и начал избивать мою дочь. Бил кулаками по голове и лицу, пинал по ногам и рукам. Моя дочь, сама не понимая того, как открылась дверь, выпала из машины, которая была на ходу", - приводятся слова матери несовершеннолетней.

По утверждению женщины, несмотря на официальное заявление, полицейские не торопятся принимать какие-либо меры. Сейчас девушка находится в медицинском учреждении Алматы.

Жительница региона отметила, что у дочери сильнейшее сотрясение, разрыв связок, ушибы и гематомы, а после КТ врачи обнаружили у нее перелом черепа.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что телесные повреждения девушка получила в потасовке со своим 17-летним знакомым. Как оказалось, мать подростка также обратилась к правоохранителям с аналогичным заявлением.

"Сотрудники Енбекшиказахской районной полиции продолжают расследование по факту избиения 17-летней местной жительницы. Установлено, что телесные повреждения девушке причинил ее 17-летний знакомый.

Свидетелями ссоры несовершеннолетних и их последующей потасовки оказались несколько человек. Родители обоих подростков обратились в полицию с заявлениями, по которым с назначением необходимых экспертиз предварительно возбуждено административное производство, предусмотренное ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). В настоящее время потерпевшая находится в одной из больниц Алматы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции дополнили, что окончательное процессуальное решение по факту примут по результатам экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972081-bil-kulakami-po-golove-i-litsu-kazahstanka-rasskazala-o-zhestokom-izbienii-17-letney-docheri/