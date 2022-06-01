Сотрудника детдома осудили за изнасилование воспитанницы в Костанайской области

Судья Арман Кабенов. Фото: Алии Ескалиевой/tobolinfo.kz

44-летнего сотрудника детского дома в Рудном осудили за изнасилование своей подопечной. Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области, передает "ТоболИнфо".

В ходе судебного следствия обвиняемый признал только факт изнасилования, однако были доказаны также неоднократные действия сексуального характера, попытка изнасилования.

"Признать виновным и назначить наказание по совокупности - 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности", - зачитал приговор судья СМУС Арман Кабенов.

Осужденный должен выплатить миллион тенге в качестве возмещения морального вреда.

На оглашении вердикта присутствовала супруга сотрудника детдома. В ходе разбирательства она выступала в качестве общественного защитника. Женщина столь сурового наказания не ожидала, поэтому заплакала.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972065-sotrudnika-detdoma-osudili-za-iznasilovanie-vospitannitsy-v-kostanayskoy-oblasti/