Экс-замглавы управления сельского хозяйства осудили в Мангистауской области

Бактыбай Изимтаев. Фото: gov.kz

30 мая в Актау вынесен приговор экс-заместителю руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бактыбаю Изимтаеву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

По информации ведомства, Бактыбая Изимтаева признали виновным по факту получения взятки от поставщиков солнечных панелей за общее покровительство при выдаче субсидий.

Ему назначен штраф в размере 28 млн тенге. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах.

Также за дачу взятки осуждены поставщики солнечных панелей Шынболат Кумар и Жаксылык Аралбаев. Каждый из них оштрафован на 2,6 млн тенге.

Помимо этого, суд признал виновным владельца ИП "Байсырымов" по факту мошенничества, выраженного в получении суммы субсидий путем предоставления подложных документов. Ему назначено 3 года ограничения свободы.

"В результате преступной деятельности осужденных государству нанесен ущерб в размере 6,9 миллионов тенге", - добавили в Антикоррупционной службе.

Напомним, ранее сообщалось о задержании заместителя руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бактыбая Изимтаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971885-eks-zamglavy-upravleniya-selskogo-hozyaystva-osudili-v-mangistauskoy-oblasti/