Высокопоставленных чиновников задержали в ряде регионов Казахстана

Владимир Гайламазян. Фото: gov.kz

Высокопоставленных чиновников задержали в ряде регионов страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

"Антикоррупционной службой задержаны руководитель управления сельского хозяйства по ВКО Владимир Гайламазян, заместитель руководителя УСХ по Жамбылской области Ерлан Кулкеев и заместитель руководителя УСХ по Мангистауской области Бактыбай Изимтаев", - сообщили в ведомстве.

Ерлан Кулкеев. Фото: kazakh-zerno.net

Другую информацию борцы с коррупцией в интересах следствия не разглашают.

Бактыбай Изимтаев. Фото: gov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953829-vysokopostavlennyh-chinovnikov-zaderzhali-v-ryade-regionov-kazahstana/