Мужчина в Нур-Султане примерил обувь с витрины в магазине и вышел, не заплатив (видео)

Мужчина примерил обувь в магазине и вышел, не заплатив. Кадр из видео: polisia.kz

В одном из магазинов Нур-Султана на видео попала кража обуви. Мужчина надел туфли с витрины, а свои кроссовки поставил на полку, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

С заявлением в полицию по факту кражи обратился владелец магазина. Он заявил, что вечером неизвестный похитил мужские туфли стоимостью 15 тыс. тенге.

"В ходе изучения камер видеонаблюдения установлено, что молодой человек под видом клиента примерил туфли сначала на одну ногу, затем на вторую. Сняв старые кроссовки, он засунул их в то место, где продавец не заметил бы подмену", – рассказали полицейские.

Позже сотрудники отдела полиции района "Сарыарка" задержали 26-летнего подозреваемого. До этого он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

"Выяснилось, что после совершения преступного деяния злоумышленник продал похищенную обувь прохожему по заниженной цене", – добавили сотрудники полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Задержанный дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971860-astanchanin-primeril-obuv-s-vitriny-v-magazine-i-vyshel-ne-zaplativ-video/