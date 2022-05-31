Согнувшегося от боли подростка пинали по лицу: школьника жестоко избили в Шымкенте

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В соцсетях появилось видео избиения школьника в Шымкенте. На кадрах видно, что двое парней выясняют отношения, после чего словесная перепалка перерастает в драку. В городской прокуратуре сообщили, что по данному факту начата проверка, передает Otyrar.kz.

В кадр попало выяснение отношений между юношами. За происходящим наблюдали другие подростки, видимо, кто-то из них и снял драку на видео. В самом конце согнувшегося от боли парня беспощадно пинают по лицу.

Мать пострадавшего школьника рассказала, что случай произошел 27 мая. По ее словам, это была не драка, а жестокое групповое избиение, после чего сын угодил в больницу.

Женщина попросила стражей порядка разобраться в обстоятельствах случившегося.

"Они напали на моего сына, просто хотели подраться. Я их прощать не буду, а хотела. Мой сын даже не отбивался, его били двое. Сейчас он находится в больнице, состояние его плохое", - заявила горожанка.

В прокуратуре Шымкента пояснили, что заявление принято в районном отделе полиции, начата соответствующая проверка. Ведется следствие. Дело находится на контроле прокуратуры района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971771-sognuvshegosya-ot-boli-podrostka-pinali-po-litsu-shkolnika-zhestoko-izbili-v-shymkente/