Ильина и других директоров спортшкол осудили в Кызылординской области

Жаксылык Оспанов. Фото: gov.kz

27 мая в Кызылординской области вынесен приговор в отношении руководителя управления физической культуры и спорта региона, а также пяти директоров специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, дело в отношении шести подсудимых рассматривалось по обвинению в покушении на дачу взятки проверяющему в размере 6,5 млн тенге за вынесение положительного решения по проводимому анализу деятельности спортивных школ региона.

Все признаны виновными.

Главе управления физической культуры и спорта Кызылординской области Жаксылыку Оспанову назначено наказание в виде штрафа в размере 5 млн тенге.

Этим же приговором к штрафам от 10 до 20 млн тенге осуждены пять директоров областных специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва: Джумабаев, Ильин, Акбергенов, Сексембаев и Кикбаев.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале текущего года в Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о задержании cтаршего брата Ильи Ильина. Позже известный спортсмен сообщил Tengrinews.kz, что Алексей Ильин действительно находится в изоляторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971747-ilina-i-drugih-direktorov-sportshkol-osudili-v-kyzylordinskoy-oblasti/